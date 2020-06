Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault-Le prêt garanti permettra de passer le cap de juin-juillet-pdt Reuters • 11/06/2020 à 11:37









PARIS, 11 juin (Reuters) - Le prêt garanti par l'Etat de cinq milliards d'euros à Renault RENA.PA permettra au groupe de franchir le cap de juin et juillet, a déclaré jeudi le président du constructeur automobile français. Lors d'une audition à l'Assemblée nationale, il a déclaré que l'activité repartait "plutôt bien" depuis la levée progressive du confinement, ajoutant toutefois que l'été sera "fondamental pour y voir plus clair". Jean-Dominique Senard a précisé que ce prêt de cinq milliards, qui constitue une sécurité pendant la période difficile de l'épidémie de coronavirus, serait remboursé "très rapidement" s'il devait être utilisé par le groupe. (Gilles Guillaume, Sarah White et Jean-Michel Bélot, édité par Blandine Hénault)

