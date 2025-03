Renault: le nouvel Espace commercialisé avant l'été information fournie par Cercle Finance • 20/03/2025 à 11:00









(CercleFinance.com) - Renault présente son nouveau Renault Espace, mettant en avant son ' design modernisé et ses équipements technologiques inédits, tout en conservant son habitabilité et sa modularité '.



Disponible en 5 ou 7 places, il intègre un toit en verre opacifiant Solarbay et un système de reconnaissance du conducteur.



Sa motorisation full hybrid E-Tech 200 ch affiche une consommation de 4,8 l/100 km et une autonomie allant jusqu'à 1 100 km.



Il bénéficie du 4Control Advanced à 4 roues directrices et de 32 aides à la conduite. Produit en Espagne, il sera commercialisé en Europe avant l'été.







Valeurs associées RENAULT 48,1100 EUR Euronext Paris -2,12%