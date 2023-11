Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: le nouvel accord avec Nissan entre en vigueur information fournie par Cercle Finance • 08/11/2023 à 09:28









(CercleFinance.com) - Renault et Nissan ont annoncé mercredi avoir ouvert un nouveau chapitre de leur alliance avec l'entrée en vigueur de l'accord prévoyant un rééquilibrage de leur participation croisée, qui se bornera désormais à 15%.



Suite à l'obtention des autorisations réglementaires, Renault a transféré 28,4% des actions Nissan (sur un total de 43,4%) au sein d'une fiducie française, où les droits de vote seront exercés de manière neutre, sous réserve de certaines exceptions.



Le groupe automobile français continuera de bénéficier pleinement des dividendes et disposera de toute la latitude possible pour céder les actions Nissan détenues par la fiducie, dans le cadre d'un processus organisé et coordonné avec Nissan et dans lequel Nissan bénéficiera d'un droit de première offre.



Le transfert par Renault d'actions Nissan dans la fiducie n'entraînera donc aucune dépréciation dans les états financiers.



Leur participation croisée de 15% s'assortit par ailleurs d'une obligation de conservation, ainsi que d'une obligation de plafonnement.



Pour Jean-Dominique Senard, le président de l'alliance, cet accord pose les fondations d'un nouveau partenariat 'juste et efficace', qui créera de la valeur pour chacun des membres.



Luca de Meo, le directeur général de Renault, souligne pour sa part que son groupe bénéficiera d'une plus grande flexibilité dans sa politique d'allocation de capital grâce à la possibilité de monétiser les actions Nissan.



A la Bourse de Paris, l'action Renault progressait de 0,2% mercredi matin suite à cette annonce, à comparer avec un repli de 0,2% pour l'indice CAC 40.





