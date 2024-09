Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: le nouveau Master élu fourgon de l'année 2025 information fournie par Cercle Finance • 17/09/2024 à 09:34









(CercleFinance.com) - Renault a annoncé lundi soir que son nouveau Master avait été désigné fourgon de l'année 2025 par un jury international.



Le groupe automobile indique que le Master est son cinquième véhicule à recevoir ce prix, qui vient s'ajouter à celui de 'voiture de l'année' reçu en début d'année par la Scénic E-Tech dans sa version électrique.



Il surpasse ainsi le Ford Transit Courier, le Ford E-Transit Custom, le

Mercedes-Benz Sprinter et la gamme Stellantis ProOne Large Van (Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper...) qui étaient aussi en course pour le titre.



Dans un communiqué, le constructeur français explique que la conception 'Aerovan' de son utilitaire, tout comme sa nouvelle plateforme multi-énergies, lui offrent la meilleure efficience de sa catégorie, en version thermique, électrique ou hydrogène.



La version hydrogène du fourgon, le Renault Master H2-Tech - qui a également obtenu cette récompense - doit être commercialisée fin 2025 en Europe.



Ce prix a été attribué par l'International Van of The Year, un jury composé de journalistes spécialisés européens.





Valeurs associées RENAULT 39,54 EUR Euronext Paris +0,28%