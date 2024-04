Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: le nouveau Captur officiellement dévoilé information fournie par Cercle Finance • 04/04/2024 à 10:20









(CercleFinance.com) - Renault a présenté jeudi la nouvelle génération de son 4X4 de ville, le 'Captur', un modèle qui figure aujourd'hui parmi les véhicules les plus vendus sur le segment des SUV urbains en France.



Présenté comme une 'voiture à vivre' sur le segment B des petits véhicules, le nouveau Captur est à la fois compact à l'extérieur (4,2 mètres de longueur) et modulable pour s'adapter à l'usage des clients.



Avec une face avant totalement inédite, le modèle se veut 'plus statutaire' d'après Renault, affichant notamment une nouvelle finition inspirée par la marque de sport Alpine.



Il est par ailleurs doté du système multimédia OpenR Link avec Google intégré (Android Automotive 12), une première mondiale sur le créneau.



Selon les pays de commercialisation, la voiture sera proposée avec cinq motorisations dont la technologie hybride maison E-Tech aujourd'hui choisie par plus de 41% des clients français.



D'après Renault, le marché des SUV urbains représente actuellement 50% des ventes du segment B, qui génère lui-même 30% du marché total.



Depuis son lancement il y a 10 ans, le Captur s'est écoulé à plus de deux millions d'exemplaires dans 90 pays à travers le monde.



Cette nouvelle génération sera produite, comme l'ancienne, en Espagne, dans l'usine de Valladolid.





