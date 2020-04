Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault-Le conseil supprime le dividende face à la crise-Source Reuters • 09/04/2020 à 17:36









PARIS, 9 avril (Reuters) - Le conseil d'administration de Renault RENA.PA a décidé jeudi la suppression du dividende prévu au titre de 2019, accompagnée d'un geste sur la rémunération des dirigeants du groupe au losange face à la crise provoquée par le coronavirus, a dit à Reuters une source proche du constructeur. Renault prévoyait jusqu'ici de verser 1,10 euro par action à ses actionnaires, contre 3,55 euros au titre de l'exercice précédent. Selon la source, le président de Renault Jean-Dominique Senard et la directrice générale par intérim, Clotilde Delbos, ont également consenti lors du conseil une baisse de 25% de leur rémunération au premier trimestre, un geste qu'ils pourraient reconduire au deuxième trimestre si la crise se prolonge. Les administrateurs de Renault ont décidé eux aussi de réduire de 25% la valeur de leurs jetons de présence pour l'année et la différence sera versée dans le fonds de solidarité destiné à maintenir les salaires pendant le chômage partiel, a ajouté la source. Un porte-parole de Renault n'était pas disponible dans l'immédiat pour faire un commentaire. (Gilles Guillaume, édité par Bertrand Boucey)

