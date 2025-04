Renault: le 'Boreal', prochain SUV compact hors Europe information fournie par Cercle Finance • 28/04/2025 à 16:51









(CercleFinance.com) - Renault a dévoilé lundi le nom de son futur SUV positionné sur le segment C des voitures compactes et familiales et destiné à ses marchés hors d'Europe, baptisé 'Boreal'.



La marque au losange, qui prévoit de révéler les lignes du modèle dans les prochains mois, explique que le 'Boreal' a vocation à être commercialisé dans plus de 70 pays hors d'Europe, avec un lancement initial en Amérique latine.



C'est d'ailleurs au Brésil que ce véhicule, présenté comme 'statutaire, technologique et confortable', sera officiellement présenté.



Le SUV, dont le nom est censé évoquer l'imaginaire des grands espaces et la puissance des éléments, doit constituer le symbole de la montée en gamme engagée par Renault, indique le constructeur dans un communiqué.





