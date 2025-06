Renault: lance un service d'autopartage à Utrecht information fournie par Cercle Finance • 05/06/2025 à 09:21









(CercleFinance.com) - Renault , MyWheels et We Drive Solar, en collaboration avec la municipalité d'Utrecht, annoncent le lancement du premier service d'autopartage avec la technologie Vehicle-to-Grid (V2G).



Grâce à la technologie V2G, les véhicules électriques peuvent stocker de l'énergie et la restituer au réseau local pendant les périodes de pointe.



'Le lancement favorise la disponibilité à grande échelle de voitures électriques partagées tout en contribuant à l'équilibre du réseau électrique de la ville' indique le groupe.



Le déploiement a commencé avec 50 Renault 5 E-Tech électriques. Disponibles via un service d'autopartage géré par MyWheels, les véhicules utilisent la technologie de recharge bidirectionnelle V2G développée par Mobilize.





