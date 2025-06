Renault: lance la version 'Five' de la R5 E-Tech information fournie par Cercle Finance • 05/06/2025 à 10:20









(CercleFinance.com) - Renault annonce l'ouverture des commandes de la Renault 5 E-Tech electric en version Five. Équipée d'un moteur de 70 kW (95 ch) et d'une batterie de 40 kWh, cette version offre jusqu'à 312 km d'autonomie WLTP, adaptée aux trajets urbains et péri-urbains.



Une version intermédiaire dotée d'une batterie de 52 kWh et d'un moteur de 110 kW (150 ch) sera disponible dès juillet. La gamme complète comptera trois motorisations et deux batteries pour répondre à tous les besoins.



Produite à Douai, la Renault 5 E-Tech electric a déjà dépassé les 40 000 ventes depuis son lancement fin 2024, s'imposant comme 'la voiture électrique la plus vendue aux particuliers en Europe depuis avril 2025'.



Ce succès devrait s'amplifier avec l'arrivée de cette version d'entrée de gamme, qui concrétise l'objectif de Renault de proposer une voiture électrique à moins de 25 000 euros avant aides.





