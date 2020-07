Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault-L'alliance avec Nissan encore plus vitale par les temps qui courent-Delbos Reuters • 30/07/2020 à 10:22









30 juillet (Reuters) - Luca de Meo, nouveau directeur général de Renault SA RENA.PA , et Clotilde Delbos, directrice générale adjointe, ont déclaré jeudi au cours d'une téléconférence de presse: * RENAULT LIMITERA SES INVESTISSEMENTS PAR EXEMPLE EN AMERIQUE LATINE TANT QUE LES INCERTITUDES SUR LES PERSPECTIVES POST-COVID PERDURERONT-DG ADJOINTE * RENAULT-L'ALLIANCE AVEC NISSAN EST ENCORE PLUS VITALE DANS DES TEMPS DIFFICILES COMME AUJOURD'HUI-DG ADJOINTE * RENAULT-D'AUTRES CONSTRUCTEURS ONT OPTÉ POUR DES FUSIONS, RENAULT LUI DISPOSE D'UNE ALLIANCE QUI PEUT L'AIDER A AMÉLIORER LA SITUATION-DG ADJOINTE * RENAULT NE VOIT PAS DU TOUT A CE STADE DE SCÉNARIO D'UNE RECAPITALISATION DE NISSAN-DG ADJOINTE * RENAULT EST EN MESURE DE CHALLENGER PSA ET "J'AIME ÇA", DIT LUCA DE MEO Pour plus de détails, cliquez sur RENA.PA (Reporting By Gilles Guillaume)

