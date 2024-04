Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: hausse de près de 2% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 23/04/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Renault Group affiche un chiffre d'affaires en hausse de 1,8% (+5,9% à changes constants) à 11,7 milliards d'euros pour le premier trimestre 2024, dont un CA de l'automobile en baisse de 0,7% (+3,6% à changes constants) à un peu plus de 10,4 milliards.



En volume, ses ventes mondiales se sont accrues de 2,6% à 549.099 véhicules, grâce au dynamisme de ses trois marques (+3,1% pour Renault, +3,6% pour Dacia et +88,8% pour Alpine). En Europe, il maintient sa troisième position avec 391.490 ventes (+4,3%).



Prévoyant le lancement de 10 modèles d'ici la fin de l'année, Renault Group confirme ses perspectives financières pour 2024, à savoir une marge opérationnelle du groupe supérieure ou égale à 7,5% et un free cash-flow supérieur ou égal à 2,5 milliards d'euros.





