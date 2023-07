Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: hausse de 13% des ventes mondiales au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 19/07/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - Renault Group indique avoir vendu 1.133.667 véhicules dans le monde au premier semestre 2023, un nombre en croissance de 13% en comparaison annuelle. En Europe, les ventes du constructeur automobile ont augmenté de 24% dans un marché en hausse de 17%.



'La politique commerciale orientée vers la création de valeur se poursuit sur les canaux les plus rentables', affirme le groupe, qui revendique une part des ventes à particuliers représentant 65% des ventes sur les cinq principaux pays en Europe.



Le portefeuille de commandes du groupe en Europe représente 3,4 mois de ventes à fin juin 2023. Il resterait supérieur à l'objectif de deux mois tout au long de l'année, même avec un marché en baisse de 30% par rapport à 2019.





