Renault Group et Volvo Group annoncent la création de Flexis SAS

(AOF) - Après des accords engageants signés le 6 octobre 2023, Renault Group et Volvo Group ont obtenu les approbations réglementaires nécessaires pour lancer officiellement une nouvelle entreprise pour développer une toute nouvelle génération de fourgons 100 % électriques basés sur une architecture Software Defined Vehicle (SDV), et de services dédiés. La nouvelle société répondra aux besoins croissants d'une logistique urbaine efficace et décarbonée et sera basée en France. Renault Group et Volvo Group envisagent d’investir respectivement 300 millions d'euros au cours des trois prochaines années.

La nouvelle gamme de fourgons 100 % électriques SDV sera présentée ultérieurement par la nouvelle entreprise. La production devrait débuter en 2026.