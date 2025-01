Renault Group : Duncan Minto nommé directeur financier

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Renault Group annonce que Duncan Minto deviendra le nouveau directeur financier du groupe, à partir du 1er mars. Il succèdera à Thierry Piéton qui a choisi de relever un nouveau défi professionnel. Son départ de l’entreprise sera effectif au 28 février 2025. Duncan Minto est actuellement directeur financier d’Alpine, poste qu’il occupe depuis octobre 2023. Il sera membre de la Leadership Team et rattaché à Luca de Meo, CEO de Renault Group.

