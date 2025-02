Renault : Foxconn ouvert à un rachat de sa participation dans Nissan

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Renault (+1,19% à 49,44 euros) progresse après que Hon Hai Precision Industry, plus connu sous le nom de Foxconn, s’est déclaré ouvert à l'achat de la participation de 35,71 % de Renault dans Nissan, rapporte Bloomberg. "S'il y a un besoin opérationnel, nous l'envisagerons", a déclaré Young Liu, patron de Foxconn, interrogé par Bloomberg: " Notre objectif n'est pas d'acheter une participation, mais de coopérer. " L'entreprise taïwanaise a par ailleurs approché Nissan et Honda au sujet d'une éventuelle coopération.

