Renault: Fireman Access proposé en licence gratuite information fournie par Cercle Finance • 18/02/2025 à 08:55









(CercleFinance.com) - Renault Group indique mettre gratuitement à disposition de l'industrie automobile mondiale une licence sur son Fireman Access, dispositif de sécurité exclusif pour véhicules électriques développé dans le cadre d'un partenariat avec les sapeurs-pompiers.



'Innovation brevetée, ce dispositif permet aux services d'incendie et de secours d'éteindre un feu de batterie d'un véhicule électrique en quelques minutes, contre plusieurs heures sans cet équipement', explique le constructeur automobile.



'Par cette action, Renault Group, partenaire de l'Envoyé Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour la sécurité routière, témoigne de son engagement à faire progresser la sécurité routière pour tous, partout dans le monde', poursuit-il.





