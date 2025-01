Renault et Volvo Trucks présentent leur "Tesla des utilitaires"

( AFP / JULIEN DE ROSA )

Flexis est en bonne voie pour lancer mi-2026 une gamme de petits utilitaires électriques adaptés à la livraison urbaine, ont indiqué mardi les dirigeants de cette coentreprise lancée par Renault , Volvo Trucks et CMA-CGM.

Neuf mois après le lancement de Flexis, 350 millions d'euros ont été investis en recherche et développement. Des prototypes de la gamme roulent déjà et le début de la production est prévu mi-2026 dans l'usine Renault de Sandouville (Seine-Maritime), aux côtés du Renault Trafic.

Le pari est énorme pour ce potentiel " Tesla des utilitaires", tel que l'a défini le patron de Renault Luca de Meo.

Il s'agit pour la marque au losange de rebondir sur le marché des petits utilitaires, avec ses marges intéressantes, et pour Volvo, spécialiste des gros fourgons et camions, de s'y placer.

Les leaders du marché Stellantis et Ford mais aussi de nouveaux venus comme Rivian fourbissent leurs gammes pour séduire les transporteurs, alors que la Commission européenne les somme de s'électrifier d'ici 2035.

Parmi les trois carrosseries présentées mardi à la presse dans un entrepôt de l'Essonne, le "Step-in Van" doit être le véhicule phare de la nouvelle marque, avec son profil de camion de laitier modernisé et aérodynamique.

Avec son seuil de chargement bas, ses portes coulissantes à l'avant, et un accès direct depuis la cabine à l'espace de chargement, où l'on peut circuler debout, il doit rendre moins infernales les cadences des livreurs en ville.

A chaque arrêt, le livreur active un bouton central qui allume les feux de détresse, ouvre la cloison, et le prévient si une trottinette ou autre véhicule arrive sur la voie.

Les fourgons seront disponibles avec deux types de batteries, à technologie LFP (lithium, fer, phosphate) avec une autonomie allant jusqu'à 450 kilomètres, ou NMC (nickel, manganèse, cobalt) pour un coût plus mesuré.

Volvo Trucks a amené de son côté des solutions connectées venues du monde du camion (suivi des tournées, maintenance prédictive) encore rares dans les camionnettes.

Le tarif des trois fourgons ne sera annoncé que fin 2025 mais le président de Flexis Philippe Divry promet qu'ils seront "20% plus efficaces qu'un modèle diesel", soit "moins chers à opérer et permettant de livrer plus avec le même chauffeur".

Les transporteurs Colis Privé (France, filiale de CMA-CGM), DB Schencker (Allemagne) et Hived (Royaume-Uni) ont signé des premières lettres d'intention pour une première vague d'un total de 15.000 véhicules sur trois ans, a annoncé Flexis. L'entreprise compte passer de 100 à 200 salariés d'ici à la fin 2025.