Renault et Nissan annoncent un nouvel assouplissement de leur alliance

(AOF) - Renault (-3,28% à 45,94 euros) et Nissan ont annoncé aujourd'hui de nouveaux projets stratégiques. Renault détiendrait 100 % de Renault Nissan Automotive India Private Ltd (RNAIPL) en acquérant la participation de 51% de Nissan. Le Japonais maintiendra sa présence en Inde en mettant l’accent sur l’augmentation de sa couverture du marché. RNAIPL continuera à produire des modèles Nissan, y compris le nouveau Nissan Magnite, et servira de pilier pour ses futurs projets d'expansion. Nissan a choisi Renault pour développer et produire un dérivé de Twingo, conçu par Nissan.

Nissan serait par ailleurs libéré de son engagement d'investir dans Ampere tout en poursuivant les projets prévus.

Dans ce contexte, le constructeur automobile français a confirmé sa perspective financière pour l'exercice 2025 visant à atteindre un free cash-flow d'au moins 2 milliards d'euros, incluant la consolidation de RNAIPL. Renault Group a également réitéré ses perspectives de marge opérationnelle du groupe en 2025.

" Partenaire long terme de Nissan au sein de l'Alliance et principal actionnaire, Renault Group a un fort intérêt à voir Nissan redresser sa performance le plus rapidement possible ", a déclaré Luca de Meo, CEO de Renault Group. " Cet accord-cadre, bénéfique pour les deux parties, démontre l'état d'esprit agile et efficient de la nouvelle Alliance. L'Inde est un marché clé pour l'automobile et Renault Group va y déployer un écosystème et une organisation industrielle efficaces ".

