 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Renault et Indra Group s'unissent pour intégrer une plateforme d'IA dans l'équipe de F1
information fournie par Zonebourse 23/01/2026 à 11:25

L'écurie BWT Alpine, propriété du Groupe Renault , intègre les technologies souveraines d'Indra pour accroître sa réactivité stratégique face aux nouveaux défis réglementaires de 2026.

BWT Alpine Formula One Team a conclu un partenariat technologique majeur avec l'espagnol Indra Group afin d'intégrer IndraMind, une plateforme d'intelligence artificielle souveraine, au sein de ses infrastructures techniques.

Ce projet vise à transformer la gestion des données massives collectées lors des Grands Prix en un avantage concurrentiel direct grâce à l'analyse prédictive et au calcul en périphérie de réseau ( edge computing ).

Flavio Briatore, conseiller exécutif de l'équipe, souligne que cette alliance permettra d'accélérer le développement d'avancées technologiques au coeur des écosystèmes d'ingénierie.

Pour José Vicente de los Mozos, directeur général d'Indra Group, cette collaboration illustre la convergence entre les secteurs industriel et sportif pour projeter l'innovation à l'international. En validant ces outils dans l'environnement extrême de la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), les deux partenaires visent une optimisation maximale de la prise de décision stratégique en temps réel.

Le titre Renault recule de 0,7% en fin de matinée à Paris et affiche un repli de plus de 9% depuis le début de l'année.

Valeurs associées

RENAULT
32,0900 EUR Euronext Paris -0,74%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank