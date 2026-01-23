Renault et Indra Group s'unissent pour intégrer une plateforme d'IA dans l'équipe de F1
information fournie par Zonebourse 23/01/2026 à 11:25
BWT Alpine Formula One Team a conclu un partenariat technologique majeur avec l'espagnol Indra Group afin d'intégrer IndraMind, une plateforme d'intelligence artificielle souveraine, au sein de ses infrastructures techniques.
Ce projet vise à transformer la gestion des données massives collectées lors des Grands Prix en un avantage concurrentiel direct grâce à l'analyse prédictive et au calcul en périphérie de réseau ( edge computing ).
Flavio Briatore, conseiller exécutif de l'équipe, souligne que cette alliance permettra d'accélérer le développement d'avancées technologiques au coeur des écosystèmes d'ingénierie.
Pour José Vicente de los Mozos, directeur général d'Indra Group, cette collaboration illustre la convergence entre les secteurs industriel et sportif pour projeter l'innovation à l'international. En validant ces outils dans l'environnement extrême de la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), les deux partenaires visent une optimisation maximale de la prise de décision stratégique en temps réel.
Le titre Renault recule de 0,7% en fin de matinée à Paris et affiche un repli de plus de 9% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|32,0900 EUR
|Euronext Paris
|-0,74%
