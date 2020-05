Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault envisage de fermer trois sites en France-Les Echos Reuters • 19/05/2020 à 21:35









PARIS, 19 mai (Reuters) - Renault RENA.PA envisage de fermer trois sites en France dans le cadre de son plan d'économies, dont l'usine d'assemblage de Dieppe (Seine-Maritime), et d'arrêter la production de véhicules à Flins (Yvelines), rapporte le journal Les Echos https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/renault-envisage-de-fermer-plusieurs-sites-en-france-1204327 dans son édition de mercredi. Le groupe au losange doit présenter fin mai un plan de réductions de coûts drastiques de deux milliards d'euros sur trois ans après avoir accusé l'an dernier sa première perte nette en dix ans. "Les réflexions sur la restructuration de Renault sont entrées dans la dernière ligne droite. Et plusieurs sites français sont clairement sur la sellette", écrit le quotidien économique. Selon les informations des Echos, les petits sites de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) et des Fonderies de Bretagne à Caudan (Morbihan), devraient être fermés, tout comme l'usine de Dieppe (Seine-Maritime), site emblématique de l'Alpine, "dans un horizon assez proche". Les effectifs de Choisy (rénovation moteurs), Caudan et Dieppe représentent dans chaque cas plusieurs centaines de personnes. Le journal ajoute que le site de Flins (Yvelines), qui produit la Zoé électrique et emploie 2.600 personnes, pourrait quant à lui cesser de produire des véhicules d'ici quelques années et se voir confier d'autres activités, comme celles qui serait transférées depuis Choisy. Un porte-parole de Renault a refusé de faire un commentaire. NOTE: Ces informations n'ont pas été vérifiées par Reuters, qui ne garantit pas leur exactitude. <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ L'article des Echos https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/renault-envisage-de-fermer-plusieurs-sites-en-france-1204327 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> (Bureau de Paris, Gilles Guillaume pour le service français, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -10.85%