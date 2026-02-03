Renault envisage d'assembler en France un moteur d'origine chinoise

Renault a annoncé aux représentants des salariés de son usine de moteurs de Cléon (Seine-Maritime) un projet d'assemblage d'un nouveau moteur électrique à partir de pièces et composants fournis par le chinois Shanghaï E-drive, a dit mardi à Reuters une porte-parole du groupe.

Cette annonce vient confirmer des informations de Reuters sur l'abandon par le constructeur automobile français d'un projet de nouveau moteur sans terres rares avec l'équipementier automobile Valeo, pour se tourner à la place vers un partenaire chinois. nS8N3KG07V

Le groupe au losange importe déjà des moteurs électriques d'entrée de gamme de Shanghaï E-drive pour sa nouvelle Twingo, développée en moins de deux ans et proposée à moins de 20.000 euros grâce à l'apport de l'ingénierie chinoise et des fournisseurs chinois à plus bas coût.

Mais le projet, présenté lors d'un CSE de l'usine de Cléon mercredi dernier, dont L'Argus s'est en premier fait l'écho, consisterait à ajouter à partir du printemps 2027 une nouvelle ligne de production en France pour assembler jusqu'à 120.000 moteurs par an.

Le syndicat CGT d'Ampere Cleon s'est félicité que le site français récupère cette activité d'assemblage, et que les futurs moteurs ne soient pas importés directement de Chine, tout en notant que "le site de Cléon ne fera que l'assemblage du moteur, aucune pièce ne sera sortie de la fonderie ni des lignes d'usinage."

(Reportage Gilles Guillaume, édité par Sophie Louet)