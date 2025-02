Renault: Eni, nouveau partenaire d'Alpine F1 information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 10:16









(CercleFinance.com) - BWT Alpine Formula One Team et Eni annoncent le retour d'Eni en Formule 1 en tant que partenaire officiel énergie et carburant dans le cadre d'un accord pluriannuel.



La collaboration inclura des tests de bio-gazole et la présence du logo Eni sur la monoplace A525, les combinaisons et les casques des pilotes.



Par ailleurs, Eni et Renault Group annoncent un accord pour explorer des opportunités de collaboration dans la décarbonation du transport, notamment dans les infrastructures de mobilité électrique et les services de mobilité intelligente.



Un premier résultat concret sera l'acquisition de véhicules Renault par Enjoy, le service d'autopartage d'Enilive.





Valeurs associées RENAULT 51,72 EUR Euronext Paris +3,52%