Renault en tête du CAC après des rumeurs de fusion entre Nissan et Honda

(AOF) - Renault (+5,15% à 46,79 euros) caracole en tête du CAC 40 sur fond de rumeurs de presse à propos d’un rapprochement entre Honda et Nissan. Après le journal Nikkei mardi soir, Reuters affirme que Honda et Nissan ont ouvert des négociations pour renforcer leurs liens, et discutent notamment d'une éventuelle fusion. A l’instar des autres constructeurs mondiaux, les deux sociétés japonaises sont confrontées à la féroce concurrence des groupes chinois, en particulier dans le domaine des véhicules électriques.

Conséquence de ces rumeurs, Nissan a clôturé en hausse de plus de 23% à la Bourse de Tokyo. A la suite des dernières cessions par Renault d'actions Nissan ainsi que de l'annulation des titres acquis dans le cadre de ces rachats par son partenaire japonais, la participation de Renault dans le capital de Nissan est, à ce jour, de 35,71 %.

AOF - EN SAVOIR PLUS