Renault: en forte hausse après une note positive de HSBC

(CercleFinance.com) - Le titre Renault signe la plus forte progression de l'indice CAC 40 jeudi à la Bourse de Paris, dans la foulée d'une note positive de HSBC qui estime que le potentiel du groupe automobile français reste sous-valorisé.



La banque britannique relève ainsi son objectif de cours sur l'action du constructeur hexagonal de 47 à 57 euros, soit un potentiel de hausse de 20%, tout en réitérant son conseil d'achat.



Vers 11h25, le titre Renault grimpait de 3,7%, à comparer avec un gain de 0,2% pour le CAC et une progression de 1% pour l'indice sectoriel européen, le STOXX Europe 600 Automobiles & Parts.



Dans une note diffusée dans la matinée, HSBC dit voir encore une marge de manoeuvre à la hausse sur le cours de Bourse de Renault en dépit de sa nette surperformance depuis le début de l'année (+29%, contre +17% pour le secteur).



L'établissement londonien salue en particulier la volonté manifestée par le groupe de mieux rémunérer ses actionnaires, ce qui pourrait se traduire à terme selon lui par un taux de distribution du dividende ('payout') de 35%, contre 17,5% l'an dernier.



Par ailleurs, alors que le groupe au losange est perçu comme un perdant du mouvement lié à l'électrification au profit de ses concurrents chinois, la situation est toute autre, prévient HSBC, qui souligne que le constructeur s'apprête à lancer en 2026 une Twingo électrique à moins de 20.000 euros.





Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +3.85%