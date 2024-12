Renault: élargit son offre de divertissement à bord information fournie par Cercle Finance • 19/12/2024 à 08:16









(CercleFinance.com) - Renault élargit son offre de divertissement à bord en intégrant Nextory au catalogue d'applications de ses véhicules connectés équipés du système multimédia openR link.



Nextory, l'un des leaders européens du streaming de livres audio, propose des centaines de milliers de livres électroniques et audio sur chaque marché, avec l'ajout de magazines en France, en Suède et en Espagne. De plus, Nextory propose en France une sélection de journaux.



Les utilisateurs ont ainsi accès à des livres électroniques et audio dans toutes les catégories et genres, y compris une large sélection de livres pour enfants.



'Avec plus de 50 applications embarquées, Renault souhaite offrir toujours davantage de personnalisation et de bénéfices à ses clients en enrichissant continuellement l'expérience à bord grâce à de nouvelles collaborations avec des entreprises technologiques expertes dans leur domaine. Conducteurs et passagers profitent ainsi d'un large éventail de divertissements interactifs et ludiques, rendant les trajets plus agréables et passionnants' indique le groupe.





