Renault : échappe à une cassure des 47,2E information fournie par Cercle Finance • 11/03/2025 à 12:31









(CercleFinance.com) - Renault rebondit de +2% vers 48, échappe à une cassure des 47,2E, ce qui aurait envoyé le titre tester la MM200 qui gravite vers 44,8E.

Mais Renault n'est pas tiré d'affaire et le risque de correction persiste en cas de plafonnement durable (ou échec patent) sous les 49,7E.





Valeurs associées RENAULT 48,10 EUR Euronext Paris +1,91%