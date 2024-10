Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: dévoile les premières images de la Renault 4 E-Tech information fournie par Cercle Finance • 01/10/2024 à 10:07









(CercleFinance.com) - Renault a dévoilé les premières images de la Renault 4 E-Tech electric à quelques jours de la présentation officielle du véhicule prévue le 14 octobre au Mondial de l'Automobile de Paris.



Ce véhicule compact de 4,14 m se veut fidèle à la Renault 4 d'origine. Selon le constructeur, il combine 'praticité et polyvalence' avec 'un design modernisé incluant une calandre lumineuse et un toit ouvrant en toile'.



La Renault 4 E-Tech electric, 100% électrique, sera commercialisée en 2025.



Les clients de sept pays pourront la commander en avant-première via le programme R4 R Pass, leur offrant un accès prioritaire à la livraison.





