Renault: des objectifs pour Alpine à horizon 2030

(CercleFinance.com) - A l'occasion d'une présentation sur le site d'Alpine Racing à Enstone (Royaume-Uni), Renault Group indique que sa marque de voitures de sport Alpine prévoit pour 2030 une gamme de sept modèles, dont un futur cabriolet et la nouvelle A310.



Ces deux modèles seront développés sur une plateforme haute performance (APP) qu'Alpine développera en propre pour ses futurs véhicules sportifs 100% électriques. Elle vise la neutralité carbone de sa production en 2030.



Alpine confirme en outre ses ambitions de croissance et de développement à l'international : la marque déclare ainsi viser un objectif de chiffre d'affaires supérieur à huit milliards d'euros en 2030, ainsi que l'équilibre financier en 2026.





