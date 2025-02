Renault: des nominations proposées pour le conseil information fournie par Cercle Finance • 20/02/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Renault Group annonce que son conseil d'administration proposera à l'AG du 30 avril la nomination d'Anne-Laure de Chammard et d'Armelle de Madre en qualité d'administratrices indépendantes pour quatre ans, succédant à Marie-Annick Darmaillac et à Catherine Barba.



Le conseil a également décidé de proposer le renouvellement pour quatre ans des mandats de Miriem Bensalah Chaqroun et Bernard Delpit, en qualité d'administrateurs indépendants, et de Noël Desgrippes en qualité d'administrateur représentant les salariés actionnaires.



Il soumettra aussi au vote de l'AG, sur proposition de l'Etat français, la nomination de Constance Maréchal-Dereu en qualité d'administratrice pour quatre ans, en remplacement de Thomas Courbe dont le mandat arrive à échéance.



Enfin, le conseil proposera, sur proposition de Nissan, la nomination de Michelle Baron et Manabu Sakane en qualité d'administrateurs pour quatre années, en remplacement de Yu Serizawa et de Joji Tagawa.





Valeurs associées RENAULT 51,20 EUR Euronext Paris -2,40%