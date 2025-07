Renault: des marges en retrait au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 08:42









(Zonebourse.com) - Renault Group publie un résultat net de 0,5 milliard d'euros hors impacts Nissan (estimés à -11,6 milliards) pour les six premiers mois de 2025, avec une marge opérationnelle du groupe en recul de 2,1 points à 6% (dont 4% pour l'automobile).



Son chiffre d'affaires a cependant augmenté de 2,5% à plus de 27,6 milliards d'euros (+3,6% à taux de change constants), dont un CA de l'automobile en hausse de 0,5% à près de 24,5 milliards (+1,6% hors effets de changes).



Le constructeur au losange précise que des effets volume de +1,1 point et de mix produit de +3,3 points ont plus que compensé un effet mix géographique de -1,1 point et un effet des ventes à partenaires de -1,9 point.



Renault rappelle avoir révisé ses perspectives financières 2025 le 15 juillet dernier, pour tabler sur une marge opérationnelle du groupe autour de 6,5% et un free cash-flow compris entre un et 1,5 milliard d'euros.





