28 janvier (Reuters) - Renault SA RENA.PA : * RENAULT- DENIS LE VOT NOMMÉ DIRECTEUR REGIONS, COMMERCE ET MARKETING DU GROUPE RENAULT À LA PLACE D'OLIVIER MURGUET * RENAULT-OLIVIER MURGUET, JUSQU'ICI DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT PAR INTÉRIM, QUITTE LE GROUPE Pour plus de détails, cliquez sur RENA.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +1.30%