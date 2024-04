Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault : décroche de -7%, sous les 46E information fournie par Cercle Finance • 30/04/2024 à 16:45









(CercleFinance.com) - Renault décroche de -7%, sous les 46E (dans le sillage de Stellantis qui plonge de -8,5%): le titre enfonce le support des 47,5E du 22 avril, effaçant tous ses gains depuis le 27 mars.

Le prochain support se dessine vers 44,67E ('gap' du 20 mars, soit 50% de retracement de la hausse amorcée sur 38E) mais le repli pourrait se prolonger vers 42,5E.





Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -5.52%