Renault de retour dans la catégorie investissement chez S&P après 5 ans en "junk"

Renault Group a annoncé jeudi que l'agence de notation S&P Global Ratings avait relevé sa note de crédit long terme de Renault SA à "BBB-", ramenant cette notation du groupe automobile dans la catégorie investissement.

La note de Renault se trouvait dans la catégorie "junk" (emprunt spéculatif) depuis avril 2020, période à laquelle le groupe au losange, ébranlé par la chute de Carlos Ghosn, avait vu ses ventes baisser et ses résultats financiers se dégrader, l'amenant à engager une restructuration drastique et un repositionnement stratégique.

Depuis cette date, la direction espérait un retour dans la catégorie investissement, susceptible d'améliorer les conditions d'accès du groupe au crédit et de soutenir son cours de Bourse en ouvrant le titre à des investisseurs supplémentaires.

"Cela témoigne des progrès significatifs de Renault Group dans l'amélioration de sa rentabilité, et dans le renforcement de sa génération de trésorerie et de son profil de liquidité", a déclaré le directeur général François Provost cité dans un communiqué. "Cette revalorisation est une juste reconnaissance du succès de la transformation du groupe menée par nos équipes ces dernières années. Nous restons pleinement engagés à poursuivre une croissance rentable."

La note crédit de Renault, qui était jusqu'ici de "BB+", a été relevée d'un cran, une décision assortie d'une perspective stable pour les notations futures de l'agence S&P.

Elle est en revanche toujours notée "junk" par Moody's, autre grande agence de notation crédit.

(Reportage Gilles Guillaume)