Renault: Dacia poursuit sa progression en France

(CercleFinance.com) - Renault fait savoir que la marque Dacia a poursuivi sa croissance dans l'Hexagone au cours du premier semestre 2025. Ainsi, avec 76 593 unités commercialisées au premier semestre, et malgré un marché en recul de 7,9 %, Dacia gagne en part de marché sur les VP -véhicules pour particuliers- à 9,1 % soit + 0,8 point par rapport à 2024, et croît en volume. La marque reste la 3ème marque de voitures particulières en France.



Sur le marché des particuliers, la part de marché VP progresse à 15,2 % (+ 1 point par rapport au premier semestre 2024). Dacia se positionne de nouveau à la 2ème place du podium des ventes à clients particuliers.



Dacia améliore également sa position auprès des professionnels avec une part de marché en hausse à 2,6 % (+0,5 point). Les motorisations alternatives séduisent toujours davantage : plus d'un client sur quatre opte pour l'hybride, tandis qu'un sur trois choisit la bi-carburation essence/GPL, récemment introduite sur Bigster.



Depuis 2005, la marque a séduit 2 millions de clients en France, dont 1 million entre 2018 et 2025, grâce à des modèles phares comme Sandero (900 000 unités), Duster (600 000), Spring et Jogger (70 000 chacun). Avec son offre à forte valeur ajoutée et sa garantie étendue jusqu'à 7 ans choisie par 120 000 clients, Dacia confirme son rôle d'acteur incontournable sur le marché français.







