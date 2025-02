Renault: croissance de 21% du RNPG ajusté en 2024 information fournie par Cercle Finance • 20/02/2025 à 08:42









(CercleFinance.com) - Renault Group publie pour 2024 un résultat net part du groupe (RNPG) en forte baisse à 0,75 milliard d'euros en données publiées (contre 2,2 milliards en 2023), mais en croissance de 21% à 2,76 milliards en données ajustées des impacts de Nissan.



Le constructeur automobile affiche une marge opérationnelle historique en valeur absolue à 4,26 milliards (+15% excluant l'impact de Horse), soit 7,6% d'un chiffre d'affaires de 56,2 milliards, en croissance de 7,4% (+9% à changes constants) tirée par ses trois marques.



Fort d'un free cash-flow solide de 2,88 milliards d'euros, Renault soumettra à son AG du 30 avril un dividende de 2,20 euros au titre de 2024, en croissance de 19% par rapport à l'année dernière et représentant un taux de distribution de 21,5% du RNPG.



En 2025, prenant en compte les incertitudes du marché, notamment en raison de l'impact de la réglementation sur les émissions de CO₂ en Europe, il vise une marge opérationnelle supérieure ou égale à 7%, et un free cash-flow d'au moins deux milliards d'euros.





Valeurs associées RENAULT 50,68 EUR Euronext Paris -1,02%