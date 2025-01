Renault: création d'une coentreprise Mobilize-NW information fournie par Cercle Finance • 17/01/2025 à 08:42









(CercleFinance.com) - Renault Group annonce la signature d'un accord pour la création d'une coentreprise entre Mobilize, sa marque dédiée aux nouvelles mobilités, et NW, 'leader français du stockage d'électricité et première licorne française de la transition énergétique'.



Cette alliance a pour objectif de créer des solutions innovantes pour rendre accessible à tous l'usage des véhicules électriques, en réduisant les coûts de la recharge pour les utilisateurs tout en maximisant l'utilisation d'une électricité décarbonée.



Mobilize apportera sa connaissance approfondie des véhicules électriques et des infrastructures de recharge, tandis que NW mettra à disposition son savoir-faire dans le stockage d'électricité et dans les infrastructures de recharge.





