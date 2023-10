Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: confirme ses perspectives financières information fournie par Cercle Finance • 19/10/2023 à 07:46









(CercleFinance.com) - Renault enregistre un chiffre d'affaires de 37,4 milliards d'euros, en croissance de 21,1 % sur 9 mois par rapport à la même période en 20221 (+25,3 % à taux de change constants).



Le chiffre d'affaires de l'Automobile s'inscrit à 34,2 milliards d'euros, en hausse de 20,1 % par rapport à la même période en 20221 (+24,2 % à taux de change constants).



Les ventes du Groupe sont en hausse de 10,9 % dans le monde et de 21,3 % en Europe



Au 3ème trimestre 2023, le chiffre d'affaires du Groupe ressort à 10,5 milliards d'euros, en hausse de 7,6 % par rapport au 3ème trimestre 2022, +13.8 % à taux de change constants.



Le chiffre d'affaires de l'Automobile est de 9,4 milliards d'euros, en hausse de 5,0 % par rapport au 3ème trimestre 20221, +11.3 % à taux de change constants. Les ventes du Groupe sont en hausse de 6,1 % dans le monde et de 15,3 % en Europe



Le groupe confirme ses perspectives financières 2023 : une marge opérationnelle du Groupe entre 7 % et 8 %, un free cash-flow supérieur ou égal à 2,5 milliards d'euros.



Renault Group prévoit une marge opérationnelle au 2nd semestre supérieure à celle du 1er semestre, qui s'élevait à 7,6 %.





Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -7.06%