Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault confiant dans sa capacité à atteindre ses objectifs CO2 en 2020 Reuters • 15/10/2020 à 17:37









PARIS, 15 octobre (Reuters) - Les dirigeants de Renault RENA.PA ont déclaré jeudi lors d'une présentation que : * RENAULT EST TRES CONFIANT D'ATTEINDRE EN 2020 SES OBJECTIFS EUROPEENS DE CO2 * LA PRODUCTION DE LA VOITURE COMPACTE ÉLECTRIQUE INSPIRÉE DU CONCEPT CAR MÉGANE VISION COMMENCERA EN FRANCE D'ICI LA FIN DE 2021 * LE PETIT SUV ÉLECTRIQUE DACIA SPRING, FABRIQUÉ EN CHINE, SERA DISPONIBLE EN EUROPE EN AUTOPARTAGE FIN 2020 ET POUR LES PARTICULIERS AVANT L'ÉTÉ 2021 Pour plus de détails, cliquez sur RENA.PA (Gilles Guillaume)

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -1.97%