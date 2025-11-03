Renault conclut son accord avec Geely au Brésil, d'autres pourraient suivre

Renault Group

RENA.PA a annoncé lundi la signature d'accords définitifs avec Geely 0175.HK pour l'acquisition par le constructeur automobile chinois de 26,4% de sa filiale brésilienne, Renault do Brasil, et indiqué que d'autres partenariats industriels et commerciaux de ce type pourraient voir le jour à l'avenir.

Dans un communiqué, le groupe au losange indique que ces accords visent à renforcer le développement des marques Renault et Geely au Brésil et permettre l'introduction dans le pays de nouveaux véhicules électriques et hybrides rechargeables.

Ce partenariat va permettre à Renault d'accélérer sa stratégie à l'international, à déclaré Fabrice Cambolive, directeur de la croissance de Renault Group ("chief growth officer"), lors d'une table ronde avec des journalistes vendredi.

Interrogé sur une possible alliance Renault-Chery similaire en Amérique du Sud, Fabrice Cambolive a indiqué que le partenariat avec Geely au Brésil "n'exclut pas d'autres 'deals' avec d'autres constructeurs sur d'autres marchés".

Le groupe automobile chinois Chery "fait partie de tous les constructeurs avec qui on a des contacts pour voir si on peut développer des projets particuliers sur certains pays", a-t-il ajouté, précisant qu'aucun projet n'est validé à ce jour.

Renault a placé depuis plusieurs années les partenariats au coeur de sa stratégie pour l'aider à croître au-delà de l'Europe et à rester dans la course technologique malgré une taille plus réduite que nombre de ses concurrents.

Outre le Brésil, Renault est déjà partenaire de Geely au sein de Horse Powertrain, une co-entreprise devenue l'un des principaux motoristes thermiques au monde, ainsi qu'en Corée du Sud.

Dans le cadre de leur accord brésilien, Geely aura accès au complexe industriel de Renault à São José dos Pinhais, dans le Paraná, où il pourra assembler des voitures, et également distribuer ses propres modèles via le réseau commercial de Renault do Brasil.

De son côté, Renault aura accès aux architectures de véhicules de Geely, notamment la plateforme GEA ("Geely Electric Architecture"), lui permettant d'élargir sa gamme à d'autres segments pour le marché brésilien. L'arrivée du groupe chinois l'aidera aussi à optimiser son outil industriel brésilien, actuellement utilisé seulement à la moitié de sa capacité.

Reuters a rapporté en février que Geely allait s'appuyer sur son partenaire Renault pour accélérer sa présence commerciale au Brésil, principal marché d'Amérique latine, une information confirmée une semaine plus tard par le constructeur automobile français.

(Rédigé par Kate Entringer, avec Gilles Guillaume à Paris et le bureau de Pékin)