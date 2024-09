Renault : Christian Stein nommé directeur de la communication

(AOF) - Le groupe Renault annonce, qu'à partir du 16 septembre, Christian Stein devient directeur de la communication en remplacement de Stéphanie Cau, qui quitte l’entreprise. Rattaché à Luca de Meo, patron de l'entreprise, il aura la responsabilité de la communication de l’ensemble des activités du groupe.

Christian Stein a débuté sa carrière en 1991 chez PSA, où il est resté jusqu'en 2011, assumant des responsabilités croissantes au sein du département des ventes et du marketing. Au cours de ces années, il a travaillé et vécu entre la Belgique, la France, l'Espagne et le Royaume-Uni, acquérant ainsi une expérience au niveau central et national.

En 2011, il a rejoint le Groupe Volkswagen en tant que directeur marketing monde pour la marque SEAT, avant d'occuper à partir de 2015 le poste de directeur de la communication Globale et des affaires publiques pour SEAT S.A. et ses marques SEAT et CUPRA.

Après plus de 20 ans passés à l'étranger, Christian Stein est revenu en France en novembre 2020 lorsqu'il a rejoint Renault Group en tant que directeur de la communication des marques, avant de devenir en novembre 2023, directeur Revenu et expérience client, Ampere.

