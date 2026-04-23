Renault-Chiffre d'affaires solide au T1 grâce aux partenaires et Clio 6

Le logo de Renault

par Gilles Guillaume

Renault Group a annoncé jeudi une hausse de 7,3% ‌de son chiffre d'affaires au premier trimestre, très supérieure aux attentes, ses programmes de production et de vente pour ses partenaires Nissan et Geely compensant une ​baisse de 3,3% des volumes imputable à des problèmes logistiques chez Dacia.

Le groupe au losange a réalisé sur les trois premiers de l'année un chiffre d'affaires de 12,53 milliards d'euros, alors que le consensus fourni par l'entreprise et établi à partir des réponses de 17 analystes donnait en moyenne 11,69 milliards d'euros (+0,1%).

Dans ​les premiers échanges, l'action Renault gagnait 4,9%.

"A première vue sur la base du T1, Renault a connu un bon début d'année", commente JPM dans une note.

Le groupe a enregistré un rebond de ses ​ventes à partenaires, qui ont contribué pour 5,9 points à la croissance du ⁠chiffre d'affaires - contre un impact négatif de 3,5 points un an plus tôt - avec ses programmes de production pour la Nissan Micra en ‌France ou de distribution de véhicules pour le chinois Geely au Brésil. Une production pour Geely au Brésil suivra cette année, puis ultérieurement pour Ford en France.

"C'est encore une fois une démonstration de (la) compétitivité de nos offres", a déclaré le directeur ​financier Duncan Minto au cours d'une téléconférence de presse. "Parce ‌qu'il y a des partenaires qui viennent (se) sourcer chez nous afin de profiter de la très forte compétitivité ⁠de nos voitures."

Il a souligné que l'activité partenaires affichait en revanche des marges inférieures à la moyenne du groupe - et même proches de zéro pour l'activité indienne, malgré une contribution annuelle au chiffre d'affaires estimée autour d'un milliard d'euros.

Cet impact est déjà intégré dans les objectifs 2026 que Renault a confirmé ⁠jeudi, à savoir une marge opérationnelle ‌autour de 5,5%, contre 6,3% en 2025, et un free cash-flow de l'automobile d'environ 1,0 milliard d'euros, contre 1,47 milliard ⁠en 2025.

MESURES COMPLÉMENTAIRES POUR ATTÉNUER L'IMPACT DE L'IRAN

Le chiffre d'affaires du trimestre écoulé a également bénéficié de la transition de la Clio 5 vers la Clio ‌6, dont le prix de vente moyen a augmenté entre les deux générations de la petite berline.

Les ventes de véhicules électriques ont ⁠également contribué à la performance du trimestre avec un bond de 20,9% pour atteindre 17% des ventes ⁠du groupe - en augmentation de 4 points ‌de pourcentage par rapport au trimestre identique de 2025 - grâce au succès de la R5, tandis que les ventes d'hybrides ont représenté 35,3% des ventes, ​5,1 points de plus que l'an dernier.

Le total des ventes en volume du groupe - ‌546.183 unités - a cependant souffert de la fermeture au transport maritime du détroit de Gibraltar dix jours au début de l'année, à cause de vents violents, entravant l'approvisionnement de pièces ​pour l'usine de Tanger, au Maroc, ainsi que l'expédition de véhicules finis depuis le site.

Les ventes de la marque low-cost Dacia ont ainsi chuté de 16,3% sur la période, tandis que celles de la marque Renault ont augmenté de 2,2%.

Duncan Minto s'est montré confiant pour le deuxième trimestre, estimant que ⁠les ventes seront soutenues par le bon niveau de carnet de commandes.

Le constructeur automobile français a annoncé par ailleurs des mesures complémentaires pour atténuer l'impact potentiel de la crise au Moyen-Orient sur les coûts de matières premières, d'énergie et de logistique, sans plus de précision.

"Il faudra qu'on surveille le monde externe, on a des signaux sur les matières premières qui sont en hausse, on suit tous le prix du baril, on sait que ça peut impacter à un moment ou à un autre", a ajouté Duncan Minto, tout en précisant qu'"à ce stade, on ne voit aucun impact sur la demande."

(Reportage Gilles ​Guillaume, édité par Augustin Turpin et Blandine Hénault)