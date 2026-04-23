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Renault-Chiffre d'affaires solide au T1 grâce aux partenaires et Clio 6
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 07:28

(Actualisé avec précisions, citations)

par Gilles Guillaume

Renault Group RENA.PA a annoncé jeudi une hausse de 7,3% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, très supérieure aux attentes, ses programmes de production et de vente pour ses partenaires Nissan et Geely compensant une baisse de 3,3% des volumes imputable à des problèmes logistiques chez Dacia.

Le groupe au losange a réalisé sur les trois premiers de l'année un chiffre d'affaires de 12,53 milliards d'euros, alors que le consensus fourni par l'entreprise et établi à partir des réponses de 17 analystes donnait en moyenne 11,69 milliards d'euros (+0,1%).

Renault a enregistré un rebond de ses ventes à partenaires, qui ont contribué pour 5,9 points à la croissance du chiffre d'affaires - contre un impact négatif de 3,5 points un an plus tôt - avec ses programmes de production pour la Nissan Micra en France ou de distribution de véhicules pour le chinois Geely au Brésil. Le chiffre d'affaires a également bénéficié de la transition de la Clio 5 à la Clio 6, dont le prix de vente moyen a augmenté entre les deux générations de la petite berline.

Les ventes en volume du groupe - 546.183 unités - ont cependant souffert de la fermeture au transport maritime du détroit de Gibraltar dix jours au début de l'année, à cause de vents violents, entravant l'approvisionnement de pièces pour l'usine de Tanger, au Maroc, ainsi que l'expédition de véhicules finis depuis le site.

Les ventes de la marque low-cost Dacia ont ainsi chuté de 16,3% sur la période, tandis que celles de la marque Renault ont augmenté de 2,2%.

Au cours d'une téléconférence de presse, le directeur financier Duncan Minto s'est montré confiant pour le deuxième trimestre, estimant que les ventes seront soutenues par le bon niveau de carnet de commandes.

Le constructeur automobile français, qui a annoncé par ailleurs "des mesures complémentaires pour atténuer l'impact potentiel de la crise au Moyen-Orient sur les coûts de matières premières, d'énergie et de logistique", a confirmé ses objectifs 2026, à savoir une marge opérationnelle autour de 5,5%, contre 6,3% en 2025, et un free cash-flow de l'automobile d'environ 1,0 milliard d'euros, contre 1,47 milliard en 2025.

"Il faudra qu'on surveille le monde externe, on a des signaux sur les matières premières qui sont en hausse, on suit tous le prix du baril, on sait que ça peut impacter à un moment ou à un autre, à ce stade on ne voit aucun impact sur la demande", a ajouté Duncan Minto.

Les ventes de véhicules électriques ont grimpé de 20,9% à 17% des ventes du groupe - en hausse de 4 points de pourcentage par rapport au trimestre identique de 2025, grâce au succès de la R5, tandis que les ventes d'hybrides ont représenté 35,3% des ventes, 5,1 points de plus que l'an dernier.

(Reportage Gilles Guillaume, édité par Augustin Turpin et Blandine Hénault)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

GEELY AUTOMOBILE
2,584 EUR Tradegate -4,63%
NISSAN MOTOR CO
1,972 EUR Tradegate 0,00%
RENAULT
31,290 EUR Euronext Paris 0,00%
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