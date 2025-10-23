Renault-Chiffre d'affaires +6,8% au T3 avec Bigster, meilleur que prévu

(Actualisé avec précisions, citation)

Renault Group RENA.PA a fait état jeudi d'une accélération de son chiffre d'affaires au troisième trimestre grâce à des nouveautés comme le Dacia Bigster ainsi qu'à son activité de services financiers, venues compenser la faiblesse persistante du marché des véhicules utilitaires à cause du contexte économique morose en Europe.

Le groupe au losange a réalisé sur les trois mois écoulés un chiffre d'affaires de 11,43 milliards d'euros, en hausse de 6,8% et supérieur aux attentes, car 17 analystes attendaient en moyenne 11,37 milliards (+6,2%) sur la base d'un consensus fourni par la société.

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires de Renault s'était tassé de 0,3%, avant de rebondir de 2,5% le trimestre suivant.

"Dans un environnement très difficile, nous continuons à bénéficier de notre gamme attractive et compétitive de véhicules électriques, thermiques (ICE) et hybrides", a déclaré le directeur financier du constructeur automobile français Duncan Minto, cité dans un communiqué.

Au cours d'une téléconférence de presse, il a précisé que les nouveaux lancements représentaient désormais 30% des facturations, contre 28% au début de l'année et 25% fin 2024.

Le groupe, qui a confirmé ses prévisions 2025 revues en baisse cette été, a vu ses ventes en volume grimper de 9,8% sur le trimestre à 529.486 véhicules. La marque low cost Dacia affiche quant à elle un bond de 16,2%.

Sous la houlette de son directeur général Luca de Meo, parti diriger Kering, Renault a engagé l'un des plus importants renouvellements de gamme de son histoire, que le nouveau directeur général François Provost entend maintenir sur sa lancée.

Confronté à une concurrence chinoise accrue, avec des modèles renouvelés plus vite et moins cher, Renault aura encore lancé sept nouveaux véhicules cette année, après dix nouveautés en 2024.

Le groupe, qui avait échappé depuis fin 2024 aux "profit warnings" qui ont émaillé le secteur à cause du ralentissement en Europe et des turbulences commerciales internationales, a finalement révisé à son tour à la baisse cet été ses prévisions annuelles.

Il dit désormais s'attendre à une marge opérationnelle autour de 6,5% en 2025, contre au moins 7% visés précédemment, et à un free cash-flow compris entre 1,0 milliard et 1,5 milliard d'euros, contre au moins 2 milliards d'euros anticipés précédemment.

Renault, qui continue de travailler à baisser ses coûts variables et ses frais généraux, administratifs et de R&D, s'est dit confiant pour la fin de l'année au vu de ses prises de commandes, en hausse "élevée à un chiffre".

Quatre lancements sont encore à venir au quatrième trimestre, notamment la nouvelle Clio 6, et hors d'Europe le SUV compact Boreal et la petite électrique Kwid en Amérique latine.

(Gilles Guillaume et Dominique Patton, édité par Augustin Turpin et Blandine Hénault)