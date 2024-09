Renault : cession à Nissan de plus de 195 millions d'actions pour 494 millions d'euros

(AOF) - Après avoir réalisé deux cessions d’actions Nissan le 13 décembre 2023 et le 28 mars 2024, Renault Group a réalisé une troisième opération le 27 septembre 2024 et a vendu à Nissan 195 473 600 actions Nissan, représentant environ 5 % du capital de Nissan. Cette vente entraîne un flux de trésorerie positif de 494 millions d’euros, ce qui renforce encore la position nette financière positive de l’Automobile et permet d'accélérer le désendettement du Groupe. Cette transaction soutient également l’objectif du groupe de retrouver une notation financière « Investment grade ».