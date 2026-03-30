Renault casse les prix dans l'électrique avec sa Twingo e-Tech

( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )

Le groupe Renault parie sur les voitures électriques petites et très bon marché en lançant en avril sa Twingo 100% électrique à moins de 20.000 euros, ce qui en fait la moins chère de France et parmi les moins chères d'Europe.

La version électrique du modèle historique de Renault, sorti en 1993, sera vendue en France au prix catalogue de 19.490 euros mais en réalité dès 16.000 euros une fois décompté le bonus de l'Etat de 3.500 euros accordé à tous, explique Grégoire Ginet, responsable produit chez Renault. Pour les ménages modestes, qui touchent un bonus plus élevé, le prix descend sous les 14.000 euros.

Hors remises, elle se place juste en dessous de la Citroën e-C3 électrique de Stellantis. Elle concurrence aussi les modèles les moins chers des groupes chinois BYD, MG (groupe SAIC) et Leapmotor mais qui, fabriqués en Chine, ne sont pas éligibles au bonus français, réservé aux électriques "made in Europe". Idem pour la Dacia Spring électrique, marque low-cost de Renault, moins chère mais elle aussi fabriquée en Chine.

Ailleurs dans l'UE, la Twingo e-Tech est l'une des rares voitures électriques vendues à moins de 20.000 euros.

Passer sous cette barre est devenu le graal des constructeurs européens face à la déferlante chinoise. Ces nouvelles marques ont explosé en Europe ces derniers mois, à peine freinées par les taxes européennes.

La Twingo électrique marque aussi le retour de Renault sur le segment des plus petites citadines, longtemps délaissé par les constructeurs européens faute de marge suffisante.

Pour le constructeur français, ce lancement illustre surtout sa nouvelle rapidité "à la chinoise": c'est grâce à son développement en Chine que la Twingo est sortie en deux ans, deux fois plus vite que d'habitude, ce qui a compressé son coût.

Elle est fabriquée dans l'usine historique des Twingo en Slovénie, à Novo Mesto, mais sa batterie est chinoise, fournie par le leader mondial CATL. "CATL va bientôt fabriquer en Hongrie, dans une usine avec une ligne dédiée à la batterie de la Twingo", se félicite le groupe français.

Renault voulait aller vite, car plusieurs groupes chinois vont fabriquer en Europe dans quelques mois, ce qui leur donnera accès au bonus français et les rendra beaucoup plus compétitives en France. C'est le cas de BYD qui va faire fabriquer en Hongrie et de Leapmotor, en Espagne.