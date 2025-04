Renault: CA quasi-stable au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 24/04/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - Renault Group affiche un chiffre d'affaires de près de 11,7 milliards d'euros au titre des trois premiers mois de 2025, en baisse de 0,3% (+0,6% à changes constants), dont un CA de l'automobile à plus de 10,1 milliards, en repli de 3% (-2,2% à changes constants).



Les ventes mondiales du constructeur au losange ont augmenté de 2,9% à 564.980 véhicules, surperformant ainsi le marché malgré un environnement difficile, une progression qui est selon lui, 'le fruit du succès des nouveaux lancements'.



'La part des lancements récents représente 28,3% de nos facturations et continuera à progresser au cours des prochains trimestres, grâce à la montée en puissance progressive de nos nouveaux produits', estime son directeur financier Duncan Minto.



Renault confirme donc ses perspectives financières pour l'ensemble de l'année 2025, à savoir une marge opérationnelle du groupe supérieure ou égale à 7%, ainsi qu'un free cash-flow supérieur ou égal à deux milliards d'euros.





