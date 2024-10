Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: CA en hausse de près de 1% à fin septembre information fournie par Cercle Finance • 24/10/2024 à 07:43









(CercleFinance.com) - Renault Group affiche un chiffre d'affaires de 37,7 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de 2024, en hausse de 0,8% (+3,7% à taux de change constants), dont un CA de l'automobile de 33,7 milliards, en repli de 1,5% (mais +1,1% à TCC).



'Notre chiffre d'affaires du troisième trimestre (+5% à TCC) commence à bénéficier de notre offensive produits sans précédent, avec 10 lancements de nouveaux véhicules cette année, représentant 18% des facturations du trimestre', souligne Thierry Piéton.



'Cette tendance se poursuivra au cours des prochains trimestres, en ligne avec l'introduction progressive des véhicules sur leurs marchés respectifs. Elle accélérera encore grâce aux sept nouveaux lancements prévus en 2025', poursuit le directeur financier.



Renault Group confirme donc ses perspectives financières pour l'ensemble de l'année 2024, à savoir une marge opérationnelle du groupe supérieure ou égale à 7,5%, ainsi qu'un free cash-flow supérieur ou égal à 2,5 milliards d'euros.





