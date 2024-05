Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: bien orienté grâce à la contribution de Nissan information fournie par Cercle Finance • 09/05/2024 à 10:15









(CercleFinance.com) - Renault a annoncé jeudi que la contribution de Nissan à ses propres résultats était estimée à 225 millions d'euros au titre du premier trimestre 2024.



Cette annonce, qui fait suite à la publication par le groupe automobile japonais des résultats de son quatrième trimestre décalé, clos le 31 mars dernier, était bien accueillie en Bourse de Paris ce matin.



Peu avant 10h00, l'action Renault signait, avec un gain de 1,7%, la plus forte hausse d'un indice CAC 40 en repli de 0,1%.



Le titre avait pâti le mois dernier de la révision à la baisse des objectifs financiers annuels de son partenaire, synonyme d'une moindre contribution à ses résultats.



Mais son cours de Bourse s'était repris par la suite, grâce à l'annonce par le groupe au losange d'un chiffre d'affaires de premier trimestre légèrement supérieur aux attentes.



Suite à la récente refonte de leur alliance, la participation de Renault Group dans le capital de Nissan a été ramenée à 38,9%, dont 16,2% d'actions détenues en direct et 22,7% d'actions détenues dans une fiducie.



Le groupe français prévoit, à terme, de ne plus conserver qu'une participation de 15% dans Nissan, contre plus de 43% l'an dernier.



Nissan continuera à détenir de son côté une participation de 15% dans Renault.



Renault doit publier ses résultats de 1er semestre le jeudi 25 juillet.





