Renault : Anne-Catherine Brieux nommée directrice des opérations industrielles d'Ampère

(AOF) - Ampere, filiale de Renault spécialiste du véhicule électrique et du software, annonce la nomination d’Anne-Catherine Brieux au poste de directrice des opérations industrielles. Cette nomination est effective au 1er août 2024. Actuellement directrice qualité stratégie, fournisseurs & développement de Renault Group, Anne-Catherine Brieux devient membre de la Leadership Team d’Ampere et sera rattachée à Luca de Meo, CEO d’Ampere. Elle succède à Luciano Biondo qui a décidé de quitter le groupe.

Elle aura la responsabilité des quatre sites industriels d'Ampere : Douai, Maubeuge, Ruitz qui forment le pôle Electricity et le site industriel de Cléon ; ainsi que des fonctions Achats, Qualité, Ingénieries de Production, Supply Chain et IT d'Ampere.

Ingénieure diplômée de l'Insa Rouen, Anne-Catherine Brieux a effectué toute sa carrière au sein du groupe Renault ou elle est entrée en 1997.

Un marché français en forme

Le marché automobile français a enregistré son dixième mois consécutif de croissance en octobre 2023 avec 152383 immatriculations de véhicules particuliers neufs (+22% sur un an). Il a progressé de 16,49 % sur les 10 premiers mois de 2023, avec 1,44 million d'immatriculations, quasiment autant qu'en 2022 (1,52 million) mais bien moins que le niveau de 2019 (2,2 millions). Toutefois les indicateurs prévisionnels ne sont pas bons car les nouvelles commandes se sont repliées de 13 % à fin septembre 2023. Le ralentissement des commandes s'expliquerait par l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, et une gestion plus prudente de leur trésorerie par les entreprises (la moitié du marché). Si Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, Jeep) reste le leader du marché français, avec une part de marché supérieure à 28%, le groupe Renault (Renault, Dacia, Alpine) a bénéficié de belles performances en octobre 2023, avec près de 31% de nouvelles immatriculations supplémentaires sur un an. Le groupe français représente 24,6 % du marché des voitures de particuliers.