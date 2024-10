Renault: Ampere souffle bientôt sa première bougie et déborde de projets

(AOF) - "Un an après son lancement, Ampere fait la différence dans les véhicules électriques intelligents", affirme Renault au sujet de sa filiale spécialisée dont la création a été effective au 1er novembre 2023. "Après un premier projet réussi autour de son véhicule Compact EV, Nissan a demandé à Ampere d’étudier le développement de son prochain modèle électrique du segment A, en s’appuyant sur les transformations des process mises en place récemment", souligne le constructeur.

"Pour accélérer le développement de ses véhicules et proposer les meilleures technologies et expérience client, Ampere s'appuie désormais sur une équipe en Chine qui travaille en étroite collaboration avec ses partenaires chinois, avec l'objectif", annonce Renault.

Ampere "est prêt à intégrer la chimie LFP (Lithium, Fer, Phosphate) dans ses voitures dès début 2026, et développe pour 2028 une technologie de pointe dans les batteries, à partir d'une chimie sans cobalt".

La filiale proposera en 2026 le premier SDV (Software-Defined Vehicle) européen, "grâce à l'approche horizontale que l'entreprise mène notamment dans le software, lui permettant de réduire ses coûts tout en conservant la propriété intellectuelle de ce qui est stratégique".

Ampere est "en ligne" avec son objectif de réduire ses coûts de 40% d'ici à 2028, "entre la première et la deuxième génération de véhicules électriques du segment C", grâce au LFP et à de nouvelles technologies comme le cell-to-pack dès 2026.

La prochaine génération de véhicules électriques Ampere du segment C est prévue sur le marché en 2028: elle intégrera des innovations majeures avec l'ambition de "rattraper deux générations en une".